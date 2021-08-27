Биточки нежные, перепелиное яйцо - какие новинки в питании ждут школьников Минска 

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 сентября в меню столичных школ появятся новинки, а блюда будут готовиться на рапсовом масле. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила сегодня директор Комбината школьного питания Надежда Лукашевич, которая презентовала систему на городском форуме педагогических работников.





"Мы разработали и уже получили оценку примерного двухнедельного меню. Там появляются новые блюда, есть сезонные и классические, которые полюбились детям", - рассказала Надежда Лукашевич.





Из новинок она назвала биточки нежные, филе куриное под сметанно-сырным соусом (оно понравилось детям в оздоровительных лагерях).





"С первого сентября запускаем новинку - включение в завтраки перепелиного яйца, - добавила директор Комбината школьного питания. - А также с нового учебного года мы работаем на белорусском рапсовом масле. Оно аналогично оливковому, это полезный продукт".





Поделилась она и особенностями меню 1 сентября. Так, в первый школьный день ребят на полдник покормят пирогом "Смак" - своеобразной белорусской шарлоткой. Из горячего будут биточки "Школьник", галки рыбные запеченные, также в меню салат из свеклы с яблоком и растительным маслом, гречневая каша, щи и др.





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Надежда Лукашевич заверила, что серьезного повышения цен не будет, на кошельках родителей новшества в меню особо не отразятся.-0-