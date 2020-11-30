Битва разумов и зеленый креатив - гомельская молодежь предлагает проекты на открытых диалогах

30 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 1,3 тыс. молодых людей стали участниками открытых диалогов в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

По всей стране работают площадки по обсуждению различных тем, проблем и вопросов в разных сферах жизни общества и государства. Только в Гомельской области по линии союза молодежи в ноябре было более 50 таких встреч.

Во время регионального конкурса "Студент года-2020" ребята предлагали оригинальные идеи. Среди них есть касающиеся сферы высоких технологий, к примеру, полный переход образовательного процесса в вузах на электронные носители. Коснулись ребята и более приземленных тем - дальнейшего развития волонтерства, проведения студенческого Рождественского бала, турниров по киберспорту, фестиваля искусств среди иностранных студентов. Не теряют актуальности онлайн-проекты по знакомству с местными достопримечательностями.

Молодежь региона высказала немало разносторонних предложений и инициатив. "Пандемия вносит свои коррективы, и ребятам сложно оставаться в стороне от многолюдных встреч. Поэтому все больше звучат предложения по проведению, например, конкурса "Мистер и мисс" и КВН среди учащихся Железнодорожного района Гомеля, "Битвы разумов" среди старшеклассников Советского района Гомеля. Молодежь Чечерского района предлагает создать единую молодежную онлайн-площадку для реализации совместных инициатив", - отметили в областной организации. С волонтерскими инициативами выступают активисты в Жлобинском и Светлогорском районах - высадить аллею из туй в микрорайоне №18 Жлобина и провести акцию "Зеленый креатив" в микрорайоне №3 Светлогорска. У ребят из Лельчицкого региона есть предложение рассмотреть возможность внесения поправок в закон "О воинской обязанности и воинской службе" в части предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу на период обязательной отработки после распределения для работы в сельскую местность.

Как заверили в обкоме, все озвученные инициативы зафиксированы и будут учтены при планировании деятельности на будущий год. Отдельные из них направлены для рассмотрения на республиканском уровне.

"Проект союза молодежи "Открытый диалог" стартовал как широкая дискуссионная площадка, давшая возможность молодежи Беларуси поднимать самые острые проблемы и задавать волнующие вопросы представителям органов власти, политикам, предпринимателям, общественным деятелям. Со временем этот проект приобрел масштаб общественного движения. Сейчас уже можно сказать, что подобного рода дебаты стали еще одной формой прямого контакта власти и граждан, эффективным инструментом развития гражданского общества в Беларуси", - рассказали в обкоме.

Парням и девушкам предлагают направлять инициативы и темы для обсуждения в территориальные комитеты БРСМ, а также по телефонам +375 232 563313, +375 232 563315 Гомельского областного комитета либо через молодежную онлайн-приемную onlinetestpad.com/s/ckonlinepriemnaya.-0-