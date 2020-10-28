28 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международные "Бизнес-дни в Гомеле" проходят на виртуальном ресурсе biz.ccigomel.by, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.

Трехдневная программа "Бизнес-дней" включает интернациональные онлайн-встречи и круглые столы, вебинары и презентации, В2В-переговоры и сессии, семинары и мастер-классы.

Мероприятия проходят круглосуточно. "Учитывая вызовы 2020 года, мы предлагаем белорусским и зарубежным компаниям, бизнес-союзам и ассоциациям высказать мнения по актуальным вопросам. К примеру, тематика круглого стола - "Взаимодействие ассоциаций бизнеса: конкуренция или эффективный диалог?". Предусмотрены также две сессии. Первая посвящена потребительским трендам и наступающей реальности, современным подходам, эффективным моделям и успешным практикам в агропромышленном комплексе. Тема второй сессии - новое лицо бизнеса и переход из офлайна в виртуальное пространство", - рассказали в областном отделении БелТПП.

Серию мероприятий на ресурсе открыл круглый стол с участием 34 партнеров и коллег из торгово-промышленных палат и бизнес-ассоциаций 14 стран. Генеральный директор Гомельского отделения БелТПП Марина Филонова поприветствовала участников и поблагодарила за поддержку, а также представила краткую презентацию отделения. Она отметила, что в этом году "Бизнес-дни в Гомеле" объединили представителей более 30 зарубежных регионов. География контактов постоянно расширяется.

Переговоры за круглым столом продемонстрировали открытость бизнес-сообществ. Так, торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев отметил готовность содействовать белорусским деловым кругам в развитии взаимовыгодных контактов с компаниями в регионах России. Он также подчеркнул необходимость совместных мероприятий для бизнеса.

Накануне В2В переговоров председатель Сычуаньской ассоциации в России и странах СНГ Цзен Айго (Китай) заверил, что ассоциация представляет широкие возможности белорусскому и китайскому бизнесу для эффективного сотрудничества и поиска партнеров.

Расширила и оживила тематику встречи председатель Ассоциации деловых женщин Атырауской области Нурлы Айтиева, ознакомив собеседников с инициативами поддержки женщин, создающих собственный бизнес в Казахстане.

Представитель Хорватской хозяйственной палаты (город Загреб), руководитель департамента по рынкам стран СНГ Сюзанна Кнежевич рассказала о новых подходах и проектах палаты в работе с иностранными партнерами.

Директор Гагаузского филиала ТПП Республики Молдова Михаил Пашалы высказал общую надежду, что в будущем году все главные имиджевые мероприятия Гомельского отделения БелТПП пройдут офлайн и станут живой платформой для общего диалога.

Организаторы форума приглашают поделиться опытом и практиками ведения бизнеса: как работать в новой экономической реальности, где найти успешные решения для бизнеса и новые инструменты привлечения клиентов, интересные технологические и маркетинговые кейсы. Команда "Бизнес-дней в Гомеле" прорабатывает каждый запрос и транслирует интересы участников и приоритетные направления деятельности на широкую аудиторию потенциальных партнеров.

За пять лет к 18 дискуссионным сессиям "Бизнес-дней в Гомеле" присоединились более 2 тыс. компаний из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. В числе активных партнеров и участников - Россия, Казахстан, Украина, Армения, Польша, Германия, Италия, Словакия, Франция, Бельгия, Израиль, Китай, Вьетнам, Австралия, ОАЭ, Канада и другие. География стран-участниц ежегодно расширяется, что подтверждает интерес к юго-восточному региону Беларуси и формату "Бизнес-дней в Гомеле".-0-