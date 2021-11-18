"Бизнес-дни в Гомеле" онлайн и офлайн объединят представителей 29 стран

18 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международное мероприятие "Бизнес-дни в Гомеле" стартовало сегодня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты.

"Бизнес-дни" открылись практическим онлайн-семинаром "Форс-мажор: что необходимо знать сегодня".

Часть мероприятий, семинаров, дискуссионных сессий пройдет онлайн на электронной площадке bizgomel.by. Встречи будут проходить и в общественно-культурном центре.

В этом году онлайн- и офлайн-мероприятия объединят представителей 29 стран. Ожидается большая делегация из Индии, подтвердили участие деловые партнеры из Узбекистана, Катара, Болгарии, Казахстана.

Насыщенная программа ожидает гостей и участников форума завтра. Предусмотрены сессии о роли торгово-промышленных палат и бизнес-ассоциаций в установлении и углублении межрегиональных контактов. Обсудят участники и эффективное использование онлайн-технологий, электронных площадок в интересах развития и продвижения регионов. На отдельную сессию выносится развитие туризма. Программу дополнят вебинары, презентации и переговоры на индивидуальных площадках. Пройдет церемония чествования победителей и дипломантов конкурса "Лучший экспортер 2020 года" по Гомельской области.

"Важно сохранять и расширять международные контакты в интересах бизнес-сообщества, развития стран и регионов. "Бизнес-дни" - возможность поделиться международным опытом, обсудить тенденции, результаты исследований и достижения в экономической и гуманитарной сферах, представить успешные практики торгово-экономического, международного взаимодействия, интересные технологические и маркетинговые кейсы", - рассказали организаторы.

Диалоговая площадка традиционно собирает руководителей Гомельской области, Гомеля, представителей дипломатических миссий, торгово-промышленных палат, ассоциаций бизнеса и деловые круги, заинтересованные в сотрудничестве. За шесть лет в 20 дискуссионных сессиях приняли участие более 2,5 тыс. компаний из 35 стран ближнего и дальнего зарубежья: России, Казахстана, Украины, Армении, Польши, Германии, Италии, Словакии, Франции, Бельгии, Израиля, Китая, Вьетнама, Австралии, ОАЭ, Канады и др. География ежегодно расширяется, что подтверждает интерес к юго-востоку Беларуси и формату "Бизнес-дней в Гомеле".-0-