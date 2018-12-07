Бизнес-инкубатор начал работу в Кричеве

7 декабря, Кричев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Кричеве сегодня состоялось торжественное открытие бизнес-инкубатора. Это мероприятие стало частью 2-го Форума инициативных людей в Кричевском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Эта площадка стала первой из четырех аналогичных учреждений, которые в ближайшее время начнут работу в Могилевской области по проекту ПРООН и Минэкономики "Малые города" на средства Российской Федерации.

"Открытие бизнес-инкубатора в Кричеве - это еще один шаг по развитию города и района, - отметил заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич. - Это отвечает нашей политике, которая направлена на поддержку и развитие регионов, реализации в них государственных программ, и, как итог, создание комфортных условий для жизни и реализации человеческого потенциала". Замминистра также заверил, что Минэкономики будет отдавать приоритет в поддержке тех регионов, в которых есть инициативы и желание сделать жизнь лучше.

По словам заместителя постоянного представителя ПРООН Закари Тейлора, в регионах малый бизнес играет особенно важную роль: создает новые рабочие места и формирует конкуренцию на рынке благодаря разнообразию производимых продуктов и оказываемых услуг. "Здесь важно, чтобы местный бизнес, общественность и местные органы власти взаимодействовали, работали вместе, чтобы получить максимальный эффект. Поэтому мы гордимся, что проект "Малые города" вносит свой вклад в развитие предпринимательства и способствует эффективному сотрудничеству частного бизнеса и местных властей", - отметил он.

По мнению председателя Кричевского райисполкома Дмитрия Бочкова, бизнес-инкубатор станет хорошим подспорьем в развитии частного бизнеса района. Местные предприниматели смогут здесь получить профессиональные консультации и взять в аренду офисные помещения. Здесь же планируется регулярное проведение семинаров и обучения для начинающих бизнесменов. "Он должен стать своеобразным аккумулирующим центром инициатив и новых проектов, которые будут реализовываться на Кричевской земле с целью улучшения качества жизни", - подчеркнул он.

Бизнес-инкубатор открыт на базе ОАО "Кричевский рынок", по адресу ул. Советская, 49. Подготовка к его открытию заняла около года. За это время помещение бывшего кафе общей площадью около 150 кв. м было полностью переоборудовано. Здесь сделан ремонт, установлена современная мебель, компьютерное и офисное оборудование, работает Интернет. Предусмотрен конференц-зал для переговоров и семинаров.

Еще три аналогичных бизнес-инкубатора в ближайшие полгода в Могилевской области откроются в Чаусах, Горках и Мстиславле, два в Витебской области - в Барани и Глубоком.-0-