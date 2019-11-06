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06 ноября 2019, 07:31

Бизнес-инкубатор откроется в Горках по проекту "Малые города"

Фото Pixabay
Фото Pixabay

6 ноября Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие центра поддержки предпринимательства ООО "Технопарк "Горки" состоится 14 ноября в Горках. На мероприятии также будут подведены итоги и награждены победители первого хакатона для начинающих предпринимателей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила руководитель проекта "Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь" ("Малые города") Марина Калиновская.

Центр поддержки предпринимательства ООО "Технопарк "Горки" создан и оснащен благодаря данному проекту. Его реализует Программа развития ООН и Министерство экономики Беларуси при финансовой поддержке Российской Федерации. В целом бизнес-инкубатор в Горках стал одним из шести центров поддержки предпринимательства, которые проект "Малые города" за два года создал в Могилевской и Витебской областях. Предоставлять профессиональную помощь на первых этапах создания бизнеса - основная задача каждого такого учреждения.

"Начинающие предприниматели нуждаются в поддержке профессиональных менторов и экспертов, которые могут поделиться опытом и знаниями, помочь сделать все правильно, - отметила Марина Калиновская. - В Горках живет и учится много молодых людей, многие из которых хотят попробовать свои силы в бизнесе. Создание современного бизнес-инкубатора для них - реальная помощь в реализации инициатив".

Первым крупным мероприятием в новом бизнес-инкубаторе станет хакатон 13-14 ноября - бесплатный двухдневный марафон по разработке бизнес-проектов. Он тоже проводится по проекту "Малые города". Принять участие могут жители любого города Беларуси, главное условие - желание создать свою уникальную идею для бизнеса и разработать план по ее реализации. Заявки на участие принимаются онлайн по ссылке https://forms.gle/9DsMFTqXnZBwHoq97 до 12 ноября включительно.

Организаторы считают, что такой необычный для города формат мероприятия поможет привлечь в бизнес-инкубатор свою основную целевую аудиторию - прогрессивных начинающих предпринимателей, способных генерировать нестандартные идеи. Главная особенность хакатона в том, что для участия необязательно иметь уже готовый проект или даже команду. При помощи опытных менторов и экспертов участники смогут все это получить во время интенсивного курса обучения и брейншторма прямо на мероприятии.

По итогам хакатона участники презентуют свои идеи членам жюри, получат ценные советы и рекомендации, а авторы лучшего проекта в качестве награды смогут бесплатно воспользоваться услугами профессиональных менторов и консультантов на первых этапах реализации своего стартапа. Кстати, в качестве членов жюри выступят приглашенные эксперты, среди которых постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева и заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич.

Проведение в Горках хакатона станет одним из первых мероприятий Всемирной недели предпринимательства-2019, которая пройдет с 18 по 24 ноября.-0-

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