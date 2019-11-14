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14 ноября 2019, 15:19

Бизнес-инкубатор открылся в Горках

Фото из архива
Фото из архива

14 ноября, Горки /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Торжественное открытие бизнес-инкубатора StartUP прошло сегодня в Горках. Это одно из первых мероприятий Всемирной недели предпринимательства, которая пройдет с 18 по 24 ноября, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время министерство экономики реализует программы, направленные на развитие и поддержку новых форм бизнес-идей. Мы открыли несколько подобных инкубаторов в Чаусах, Кричеве, Мстиславле, теперь в Горках. Работаем над совершенствованием законодательства и готовим новую концепцию поддержки предпринимательства в целом. Важнейшим ее элементом является инфраструктура: через какие формы и элементы мы будем поддерживать в перспективе предпринимателей, - отметил на церемонии заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич. - Такие объекты должны развивать бизнес-навыки, предоставлять помещение. Возможно, через них будет оказана точечная поддержка предпринимателям: кому-то нужна юридическая помощь, кому-то - маркетинговые исследования".

Горки - особенный город. Здесь расположен один из старейших вузов аграрной направленности на постсоветском пространстве. Планируется, что именно студенты Белорусской сельскохозяйственной академии будут не только пользоваться услугами бизнес-инкубатора, но и непосредственно участвовать в развитии бизнеса в городе и регионе. "Это место должно стать центром притяжения для молодежи. Здесь уже присутствует огромное количество студентов. Мы создали гибкое и свободное пространство, где ребята смогут работать над концепцией и реализацией своих идей. Перед регионами стоит проблема оттока населения в города и даже другие страны. Мы стараемся создать все условия и показать молодому поколению перспективу развития в Беларуси", - подчеркнула постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева.

От возникновения идеи создания такого бизнес-инкубатора в Горках до полной ее реализации прошел год. "Это помещение бывшего кафе, которое уже давно не использовалось. Хотели создать яркое пространство - все получилось именно так, как мы себе представляли", - рассказал директор технопарка "Горки", на базе которого открылся бизнес-инкубатор, Андрей Тимаев.

Развитие бизнеса для Могилевской области - одна из приоритетных задач. И, как отметил заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Мариненко, подобные структуры нужны в каждом городе и районном центре области. "Человек не ограничен в пространстве и своих желаниях в предпринимательской деятельности. Достойная идея может родиться как в крупном городе, так и в райцентре или агрогородке, где он живет. Здесь уже появляется вопрос доступа к тем людям, которые помогут ему стартовать. В Горках сконцентрировано огромное количество молодых людей и будущих кадров. И у них появился шанс, помимо основной своей специальности, получить дополнительную - здесь, в бизнес-инкубаторе. В дальнейшем это может помочь им открыть свое дело и зарабатывать. И именно в Горках возможно соединить бизнес и науку. Это станет еще одним элементом в механизме общего развития предпринимательства и экономики в области", - рассказал он.

Бизнес-инкубатор в Горках стал одним из шести центров поддержки предпринимательства, которые созданы в Могилевской и Витебской областях в рамках совместного проекта ПРООН и Министерства экономики Беларуси "Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь" при финансовой поддержке Российской Федерации.-0-

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Теги
бизнес Могилевская область предприниматели проект
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