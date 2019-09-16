Бизнес-инкубатор в Березе увеличит свои площади вдвое

16 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе бизнес-инкубатор в ближайшее время увеличит свои площади в два раза, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор организации Александр Тимошевич.

Бизнес-инкубатор зарегистрировали в райцентре в июне 2018 года. Он разместился на третьем этаже так называемых красных казарм. В помещениях был сделан капитальный ремонт, оборудованы офисы, конференц-зал с необходимой компьютерной техникой. В апреле бизнес-инкубатор заработал. За это время его резидентами стали 12 человек, создано 15 рабочих мест.

"Изначально мы арендовали 450 кв.м, сейчас возьмем еще столько же в этом же здании. Планируем в 2020 году закончить ремонт, и тогда туда смогут въехать новые резиденты, - отметил Александр Тимошевич. - Местные жители проявляют активность, нашими резидентами становятся люди разного возраста. Мы помогаем им зарегистрировать юридическое лицо, составить бизнес-план, консультируем по вопросам ведения бизнеса и его продвижения".

В частности, резидентами березовского бизнес-инкубатора стали владельцы студии красоты, турагентства, строительной компании, пекарни, детского развивающего центра. Рассматривается возможность заключения договора со школой танцев, фотостудией, детской игровой комнатой. "В бизнес-инкубаторе нет конкуренции между резидентами. Мы создаем условия, чтобы они поддерживали друг друга, обменивались опытом и вместе развивались", - подчеркнул директор.

Увеличение площадей в том числе позволит организовать на базе бизнес-инкубатора медиа-кластер, чтобы наладить для резидентов производство рекламной продукции. Для реализации этой задумки планируется привлечь финансирование ЕС/ПРООН по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь".

В Брестской области планомерно выстраивают систему поддержки предпринимательства. "У нас действуют три инкубатора малого предпринимательства - в Бресте, Барановичах и Березе. В перспективе бизнес-инкубатор планируется создать в Пинске. Кроме того, в Бресте, Барановичах, Пинске, Белоозерске, Ганцевичах, Ивацевичах, Пружанах, Столине работают центры поддержки предпринимательства. Вскоре такой центр должен появиться в Кобрине", - рассказали в комитете экономики облисполкома. Собеседники добавили, что в регионе в январе-августе зарегистрирована 551 новая микро- и малая организация. Ожидается, что к концу текущего года их будет не менее 720.-0-