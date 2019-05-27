Бизнес-школа по созданию бренда откроется 28 мая в Минске

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Занятия в бесплатной школе "Как создать бренд и продать свою идею" в рамках молодежной образовательной программы Youth Empowered пройдут 28-31 мая в бизнес-инкубаторе КУП "Молодежная социальная служба", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

В школе обучат около 30 молодых людей в возрасте 18-29 лет. Их ожидают лекции, тренинги, психологические тесты, панельные дискуссии, деловой нетворкинг с бизнесменами - резидентами инкубатора, консультации с различными специалистами.

Перед участниками выступит основатель интернет-магазина косметики и парфюмерии Анна Бобух. На основе собственного опыта она расскажет, какие качества необходимо развивать в себе для успешного предпринимательства, как запустить проект и научиться продавать товары в интернете, где найти клиентов, каких ошибок можно избежать в продвижении услуг.

Также с молодежью будут работать старший преподаватель кафедры экономики и управления Республиканского института повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты Беларуси Наталья Долбик, председатель правления Республиканского микрофинансового центра Игорь Микульчик и другие эксперты.

Цель школы - дать начинающим предпринимателям четкий план действий, апробированные решения, технологии и инструменты управления своими проектами. К слову, в минувшем году на практике знаниями воспользовались около 30 учеников. Всего в 2018 году состоялось 25 бизнес-школ, в которых приняли участие 796 человек. Преимущественно это были минчане (72%), также обучались слушатели из регионов - Гродно, Могилева, Бреста, Гомеля, Жодино, Пинска, Рогачева.-0-