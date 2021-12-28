28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Брестской области на 2022 год сохранит социальную направленность, сообщил сегодня на совместном заседании облисполкома и сессии областного Совета депутатов начальник главного финансового управления облисполкома Михаил Лобарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект основного финансового документа региона составлен на основе параметров прогноза социально-экономического развития и реальной оценки исполнения бюджета в текущем году. Приоритетными направлениями бюджетной политики остаются социальная защищенность населения, повышение благосостояния граждан за счет увеличения размера заработной платы.

Проект бюджета на будущий год сформирован по доходам в объеме Br3,5 млрд (рост 103,9%), по расходам - Br3,4 млрд (103,3%) и профицитом в Br35 млн. На финансирование социальной сферы планируется направить более Br2,5 млрд, что составляет свыше 72,7% всех расходов.

Расходы на образование и здравоохранение в бюджете 2022 года будут приоритетными и займут соответственно 31,3% и 24,8%. Так, на содержание учреждений образования запланировано Br1,9 млрд с приростом к текущему году на 12,9%. В расходах отрасли предусмотрены средства на приобретение школьных автобусов, ремонт пищеблоков.

На выплату стимулирующих надбавок медработникам за работу в условиях, связанных с инфекциями, определено Br29,7 млн. На приобретение медицинского оборудования предусмотрено Br7,5 млн.

Расходы на социальную политику в следующем году возрастут на 22,5% и составят Br281,5 млн. Вырастет господдержка граждан в обеспечении жильем. Если в текущем году на эти цели предусматривалось Br99,3 млн, то в следующем году сумма возрастет на треть - до Br133,5 млн.

Существенно увеличатся расходы на выплату единовременной материальной помощи к учебному году отдельным категориям граждан.

Кроме расходов на социальную сферу значительные средства также планируется направить на поддержку сельского хозяйства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. Так, ассигнования на капитальное строительство предусмотрены в размере Br255,2 млн. В том числе на жилищное строительство планируется направить Br134,2 млн, объектов инвестиционной программы - Br108,9 млн. В следующем году будет завершено строительство детского сада - яслей в Жабинке, школы-сада в Кобрине и Столине, начнется строительство детского сада в Бресте и нового корпуса областной клинической больницы.-0-