Бюджет Гродненской области в 2020 году сохранит социальную направленность

26 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Большая часть бюджета Гродненской области в 2020 году будет направлена на социальные расходы. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект бюджета региона в 2020 году стал основным вопросом, вынесенным на обсуждение сессии Гродненского областного Совета депутатов. "Бюджет, как и в предыдущие годы, имеет социальную направленность. Около 70% средств будут направлены на соцсферу - развитие системы здравоохранения, образования, социальной защиты", - отметил Игорь Жук. На эти цели будет направлено около Br1,5 млрд.

"Большое внимание в бюджете отводится и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В частности, в сельской местности актуальна проблема качества питьевой воды. В течение нескольких лет поэтапно планируется ее полностью решить. Только в этом году построено 45 станций обезжелезивания воды, на следующий год запланировано строительство еще более 40 подобных объектов", - отметил Игорь Жук. На финансирование системы ЖКХ планируется направить 8,4% бюджета. В центре внимания также обновление инженерных сетей, замена отслуживших свой срок лифтов, ремонт жилищного фонда.

"При этом важно, чтобы бюджетные средства использовались максимально эффективно и рационально", - подчеркнул Игорь Жук. Он отметил, что депутаты должны быть активными участниками всех происходящих в регионе процессов - в центре внимания депутатского корпуса вопросы инвестиций, занятости, развития экономики в целом.

Проект консолидированного бюджета Гродненской области сформирован с профицитом. Расходная часть его, как планируется, составит Br2,16 млрд (прирост к уровню 2019 года свыше 9%).

Также сегодня депутаты рассмотрели и утвердили показатели прогноза социально-экономического развития Гродненской области на 2020 год. В частности, объем валового регионального продукта прогнозируется на уровне 103,7% к оценке 2019 года.-0-