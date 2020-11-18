Бюджет Минска пересмотрен: дополнительные средства пойдут на здравоохранение, ЖКХ, транспорт

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть средств годового бюджета Минска перераспределена, чтобы выделить дополнительные средства на сферу здравоохранения, ЖКХ, обеспечение работы транспорта и некоторые другие цели. Такие изменения в бюджет внесены сегодня на внеочередной сессии горсовета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщил заместитель начальника главного финансового управления Мингорисполкома Сергей Бурачевский, на сегодняшний день в бюджет города поступило Br4,6 млрд - около 87% доходов, запланированных на год. При этом 47% всех поступлений составил подоходный налог. Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями, сформировали 30% поступлений, налоги на собственность - 7%, столько же - неналоговые доходы.

"Темп роста поступлений в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 104,1% или Br181,8 млн в абсолютном значении. В пределах поступивших доходов расходы бюджета профинансированы в сумме Br4,5 млрд, что составляет 79% годового плана", - рассказал Сергей Бурачевский.

Для выравнивания возможностей регионов из городского бюджета в республиканский перечислено Br568,8 млн.

"Своевременно и в полном объеме выполняются социальные обязательства города. Расходы социально-культурной сферы без учета капитального строительства профинансированы в сумме Br2,3 млрд - 83% годового плана. Около 90% указанных расходов - первоочередные. На финансирование расходов ЖКХ направлено Br557 млн, или 78% годовых назначений", - привел цифры Сергей Бурачевский. На финансирование транспорта направлено Br352 млн (из них субсидии на перевозки городским и пригородным пассажирским транспортом - Br242 млн).

Инвестиционная программа профинансирована в объеме Br625 млн - 88% уточненного годового плана.

Депутаты проголосовали за перераспределение средств бюджета в пределах уточненного годового объема расходов. За счет этого дополнительно направляются Br52 млн на отрасль здравоохранения. В том числе почти Br39 млн пойдет на зарплату, включая взносы в ФСЗН, а именно - на выплату надбавок за работу в условиях, связанных с COVID-19; Br13,1 млн - на оплату медикаментов и лекарственных средств, приобретение средств индивидуальной защиты работникам при контакте с ковидными пациентами, дезсредств, изделий медназначения для диагностики инфекционных заболеваний.

Еще Br1250 тыс. направлено на капремонт учреждений образования, для завершения расчетов за разработанную проектно-сметную документацию и выполненные строительно-монтажные работы. На субсидии для обеспечения текущей деятельности коммунального пассажирского транспорта направлено Br22,1 млн, Br5,5 млн - на оплату работ по капремонту и замене лифтового оборудования в жилфонде; Br1,4 млн - для приобретения защитных средств и выполнения дезинфекции на объектах жилфонда города.

"За счет перераспределения средств инвестиционной программы города окончательно восстанавливается резервный фонд горисполкома в сумме Br4 млн (из Br9,5 млн, ранее выделенных на строительство объектов инвестпрограммы). С учетом вносимых изменений объем бюджета города на 2020 год составит по доходам Br5287,1 млн, по расходам - Br5690,9 млн с дефицитом в размере 403,8 млн", - заключил Сергей Бурачевский.-0-