Бюджет Минска скорректирован: средства пойдут на здравоохранение и благоустройство территорий

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Минска скорректирован сегодня на 28-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.По словам начальника главного финансового управления Мингорисполкома Татьяны Астрейко, проект решения депутатов горсовета "О бюджете города Минска на 2021 год" сформирован с учетом приоритетов социально-экономического развития столицы.В приоритетном порядке средства направят на укрепление системы здравоохранения. Так, около 59 млн пойдут на оплату лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Потребность в этом обусловлена изменениями с 1 января 2021 года ставки налога на добавленную стоимость и ростом потребности в лекарственном обеспечении стационаров при лечении больных коронавирусной инфекцией. "Ежедневно на лекарственное обеспечение учреждений здравоохранения из бюджета города направляется более Br1 млн", - сказала начальник главного финансового управления Мингорисполкома.На удешевление стоимости лекарственных средств для категорий нуждающихся граждан, отпускаемых в аптечной сети, направят Br9 млн. Также средства пойдут на транспортные расходы в системе здравоохранения. Это связано с частыми выездами автомобилей скорой помощи на вызовы. Их часы работы увеличились на 9% и в годовом исчислении приближаются к Br1 млн часов наезда."В целом с начала года на охрану здоровья горожан дополнительно из бюджета изыскано более Br200 млн. Система здравоохранения в полном объеме обеспечена средствами для противодействия коронавирусной инфекции", - отметила Татьяна Астрейко.Средства также выделят для сферы образования. На содержание учреждений дополнительно направят Br5 млн, в том числе на текущий ремонт - Br3,6 млн. В частности, средства пойдут на ремонт Минского дворца детей и молодежи. На новое синтетическое покрытие в клубе по хоккею на траве в детском парке имени Горького выделят около Br600 тыс.Среда обитания горожан - в зоне особого внимания. На текущий ремонт улиц, придомовых территорий, а также озеленение Минска дополнительно направляется Br13,4 млн.Второй блок расходов - инвестиционный. На финансирование инвестиционной программы дополнительно изысканы Br45,5 млн. Это позволит обеспечить строительство первого городского транспортного кольца на участке от проспекта Дзержинского до улицы Толстого, дождевого коллектора в комплексе "Минск-Мир", инженерно-транспортной инфраструктуры в микрорайоне Сокол и провести реконструкцию неврологического корпуса 5-й городской клинической больницы. Кроме этого, на создание объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры в Смолевичах направят Br4,5 млн.С учетом изыскания резервов на организацию капремонта объектов здравоохранения дополнительно инвестируется Br6,1 млн, в том числе Br5,5 млн - на модернизацию помещений 2-й городской клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи под размещение ангиографического оборудования, приобретаемого при поддержке республиканского бюджета. Около Br500 тыс. пойдет на завершение работ по утеплению фасадов и благоустройство подстанции скорой медпомощи №4 .В Минске продолжают создавать условия для развития физической культуры и спорта. Так, для приобретения оборудования для подготовки лыжных трасс в микрорайоне Веснянка, Медвежий, в Солнечной долине и "Чижовка-Арене", а также по улице Тикоцкого в Первомайском районе направляется Br1,5 млн.На закупку коммунальной техники для благоустройства объектов городского хозяйства, капитального ремонта жилфонда и замену лифтов пойдет Br5,5 млн.Татьяна Астрейко также отметила, что в размере Br4 млн будут восстановлены средства резервного фонда Мингорисполкома, ранее направленные на строительство первого участка третьей линии Минского метрополитена. Сейчас оно продолжается за счет кредитных ресурсов. Восстановленные средства пойдут на создание подушки безопасности на случай непредвиденных расходов. Также перераспределяются бюджетные ассигнования между объектами и организациями, заказчиками работ в рамках инвестиционных программы Минска на 2021 год.-0-