Бюджет Могилевской области почти на 60% сформирован плательщиками госсектора экономики

1 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Доходы бюджета Могилевской области почти на 60% сформированы плательщиками госсектора экономики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"В консолидированный бюджет региона от организаций государственного сектора экономики за январь - август 2021 года поступило Br606,2 млн, - уточнили в пресс-службе. - На их долю приходится 57,2% общих поступлений".

Организации негосударственного сектора перечислили Br378,1 млн (35,6%), индивидуальные предприниматели уплатили Br45 млн (4,2%), физические лица - Br32,2 млн (3%). Общие поступления в бюджет области составили около Br1,1 млрд.

По состоянию на 1 сентября в регионе числится 417,1 тыс. действующих плательщиков. Среди них 13,1 тыс. - организации негосударственного сектора экономики, 2,4 тыс. - государственного сектора, 26,2 тыс. - индивидуальные предприниматели и 375,4 тыс. - физические лица.-0-