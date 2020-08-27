Бюджет Витебской области в январе-июле увеличился на 7,5%

27 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В консолидированный бюджет Витебской области в январе-июле 2020 года поступило более Br1,1 млрд, контролируемых налоговыми органами, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре областной налоговой инспекции.

Доходы консолидированного бюджета области выросли на Br78 млн по сравнению с январем-июлем 2019 года, в том числе поступления в республиканский бюджет увеличились на 22,8%, темп роста доходов местного бюджета составил 104,1%.

Около 72% доходной части казны сформировано за счет трех основных источников. Удельный вес подоходного налога сложился на уровне почти 30% в общей сумме платежей, а объем его поступлений (Br332 млн) вырос на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Сумма уплаченного налога на добавленную стоимость увеличилась в 2,5 раза до Br273,5 млн, на НДС приходится 24,6% доходов. За счет акцизов (Br190,6 млн) сформировано 17,1% бюджета, темп роста этого налога составил почти 123,8%. В числе крупных доходных источников бюджета также налоги на собственность (Br65,4 млн, или 5,9%) и прибыль (Br64 млн, или 5,8%), а также налог при упрощенной системе налогообложения (Br37,6 млн, 3,4%).

Субъекты малого и среднего бизнеса уплатили в бюджет Br269,3 млн, или 24,2% в общем объеме доходов. Поступления выросли на Br12,8 млн, или на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, при этом удельный вес этой категории плательщиков в формировании казны области сохранился на уровне прошлого года. Всего в Витебской области зарегистрировано более 31,8 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2019-го, в том числе количество ИП выросло на 4,4%, число организаций уменьшилось на 0,7%.

Платежи юридических лиц составили около 95% доходов консолидированного бюджета, на долю физических лиц приходится около 2,4% платежей.-0-