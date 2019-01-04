Бюро регистрации несчастных случаев в Минске и Минской области упразднят

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюро регистрации несчастных случаев в Минске и Минской области будет упразднено в феврале. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

В связи с развитием современных технологий и системы взаимодействия МВД и Минздрава Бюро регистрации несчастных случаев в Минске и Минской области (БРНС ГУВД Мингорисполкома) утратило свою актуальность. Подразделение будет упразднено с 6 февраля 2019 года. Функции передадут службе милиции "102" ГУВД Мингорисполкома.-0-