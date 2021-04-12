Бюст Гагарина установили в "космическом" агрогородке Беларуси

12 апреля, Брестский район /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Томашовка Брестского района сегодня состоялась церемония открытия бюста Юрия Гагарина, передает корреспондент БЕЛТА.

Скульптуру первого космонавта Земли установили в единственном в Беларуси музее космонавтики - в школе Томашовки. В одном из залов обустроили гагаринский уголок, который рассказывает о жизни и подвиге Юрия Гагарина.

"Сегодня знаменательный день, ровно 60 лет назад Юрий Гагарин полетел в космос. Мы гордимся достижениями космонавтики всего мира и России, белорусы тоже участвуют в космических программах, - сказал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко. - Хочется, чтобы музей в Томашовке пополнялся новыми экспонатами и сюда приезжало больше гостей". Губернатор подарил "космической" школе сертификат на приобретение нового компьютера.

Бюст Гагарина - подарок российской стороны. Его изготовил известный скульптор Алексей Леонов. Проект реализован при финансовой поддержке международного благотворительного общественного фонда "Диалог культур - единый мир". "День космонавтики несет две важные ценности. Во-первых, праздник объединяет наши страны. Во-вторых, это триумф науки, исполнение мечты человечества", - считает временный поверенный в делах России в Беларуси Петр Фролов.

Выпускник школы в Томашовке - первый белорусский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Петр Климук. Музей космонавтики в его родной школе открылся в ноябре 1978 года. Там обустроено четыре экспозиционных зала. Первый - портретный, где как раз расположился гагаринский уголок. Второй рассказывает об истории освоения космоса и космических полетов. Третий и четвертый посвящены детству и юности Петра Климука, его космическим полетам и всему, что с ними связано. В фондах музея насчитывается 1,5 тыс. экспонатов.

"После подписания договора о сотрудничестве между Брестским районом и Звездным городком музей пополнился более чем 100 новыми предметами. Например, значительно расширились коллекция быта космонавтов, ассортимент питания, есть одежда с борта МКС. Появились экспонаты, связанные с процессом подготовки космонавтов, оценки состояния здоровья", - рассказал директор школы в Томашовке Евгений Григорьев.

Символично, что завершилось мероприятие запуском моделей ракет.-0-