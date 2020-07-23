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23 июля 2020, 16:14

Благодарим врачей за работу - в Быховском районе наградили медработников

Заместитель главного врача по медицинской части Могилевской центральной поликлиники Алла Ляхович вручает грамоту помощнику врача общей практики Быховской районной поликлиники Анастасии Шайтер
Заместитель главного врача по медицинской части Могилевской центральной поликлиники Алла Ляхович вручает грамоту помощнику врача общей практики Быховской районной поликлиники Анастасии Шайтер

23 июля, Быхов /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Быховском районе Могилевской области прошло торжественное награждение медработников, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Мартинович
Дмитрий Мартинович

"Мы благодарим врачей за их сложную и тяжелую работу. В этом году вам пришлось трудиться в непривычных условиях и вы показали, что не боитесь стресса и сложностей, что в любых ситуация ваше золотое правило остается неизменным - спасать и беречь здоровье наших граждан, - отметил во время поздравления председатель Быховского райисполкома Дмитрий Мартинович. - Сфера здравоохранения - одно из приоритетных направлений государственной политики. Благодаря государственной поддержке, высокому профессионализму медиков, умению быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства мы справились с этим сложным периодом".

Анастасия Шайтер - помощник врача общей практики районной поликлиники. С первых зарегистрированных в Быхове случаев коронавируса девушка работала в контактной группе. "Конечно, вначале было сложно. Очень переживали близкие, ведь контактные группы находились на передовой. Полностью изменился привычный ритм работы учреждений здравоохранения, поменялся и внешний вид медработников. Но мы быстро адаптировались к новым условиям. Старались работать с максимальной самоотдачей, - отметила девушка. - В нашей поликлинике очень дружный коллектив, где каждый готов помочь и поддержать. Ситуация с коронавирусом только подтвердила это. Мы всегда чувствовали поддержку, ни одна просьба не оставалась без внимания руководства".

Татьяна Санина
Татьяна Санина

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Быховской центральной районной больницы Татьяна Санина рассказала, что сложно было работать только в самом начале эпидемии. Первые пациенты с коронавирусом в Быхове появились в марте. "Сложнее всего было в первый период. Нужно было реорганизовать работу учреждений здравоохранения, донести до медработников всю необходимую информацию. В первую очередь все наши действия были направлены на то, чтобы не допустить распространения вируса внутри больницы и поликлиники, - отметила заместитель главврача. - Нужно отдать должное нашим молодым докторам: молодежь одна из первых подстроилась под новые графики работы. Бывало, заходишь в кабинет, разговариваешь с доктором и видишь, что он устал. Предлагаешь отдохнуть, а он отказывается, потому что работу нужно доделать. Старшие коллеги старались помогать - получилась такая интересная преемственность, где все учились друг у друга, не глядя на возраст и опыт. Ведь все мы оказались в такой ситуации впервые".

"В максимально короткие сроки мы проделали огромную работу: перепрофилировали отделения, заново строили работу врачей, чтобы была возможность не допустить распространения вируса. Быстро организовали контактные группы, наладили работу бригад по выявлению пациентов с коронавирусом, - отметил главный врач Быховской ЦРБ Анатолий Каримов. - Важно, что в эту работу включились все: местная власть, руководство области и другие медучреждения. Достаточно быстро в нашей больнице была сделана кислородная станция в инфекционном отделении - это позволило не пересекаться пациентам с разными диагнозами в реанимации. И сегодняшние награды наших медработников говорят о том, что совместными усилиями мы добились победы и работа наших врачей не осталась незамеченной".

Анатолий Каримов
Анатолий Каримов

Быховская центральная районная больница обслуживает около 30 тыс. жителей района, районная поликлиника - около 14 тыс.-0-

Фото Олега Фойницкого

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