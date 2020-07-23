Благодарим врачей за работу - в Быховском районе наградили медработников

23 июля, Быхов /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Быховском районе Могилевской области прошло торжественное награждение медработников, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Мартинович

"Мы благодарим врачей за их сложную и тяжелую работу. В этом году вам пришлось трудиться в непривычных условиях и вы показали, что не боитесь стресса и сложностей, что в любых ситуация ваше золотое правило остается неизменным - спасать и беречь здоровье наших граждан, - отметил во время поздравления председатель Быховского райисполкома Дмитрий Мартинович. - Сфера здравоохранения - одно из приоритетных направлений государственной политики. Благодаря государственной поддержке, высокому профессионализму медиков, умению быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства мы справились с этим сложным периодом".

Анастасия Шайтер - помощник врача общей практики районной поликлиники. С первых зарегистрированных в Быхове случаев коронавируса девушка работала в контактной группе. "Конечно, вначале было сложно. Очень переживали близкие, ведь контактные группы находились на передовой. Полностью изменился привычный ритм работы учреждений здравоохранения, поменялся и внешний вид медработников. Но мы быстро адаптировались к новым условиям. Старались работать с максимальной самоотдачей, - отметила девушка. - В нашей поликлинике очень дружный коллектив, где каждый готов помочь и поддержать. Ситуация с коронавирусом только подтвердила это. Мы всегда чувствовали поддержку, ни одна просьба не оставалась без внимания руководства".

Татьяна Санина

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Быховской центральной районной больницы Татьяна Санина рассказала, что сложно было работать только в самом начале эпидемии. Первые пациенты с коронавирусом в Быхове появились в марте. "Сложнее всего было в первый период. Нужно было реорганизовать работу учреждений здравоохранения, донести до медработников всю необходимую информацию. В первую очередь все наши действия были направлены на то, чтобы не допустить распространения вируса внутри больницы и поликлиники, - отметила заместитель главврача. - Нужно отдать должное нашим молодым докторам: молодежь одна из первых подстроилась под новые графики работы. Бывало, заходишь в кабинет, разговариваешь с доктором и видишь, что он устал. Предлагаешь отдохнуть, а он отказывается, потому что работу нужно доделать. Старшие коллеги старались помогать - получилась такая интересная преемственность, где все учились друг у друга, не глядя на возраст и опыт. Ведь все мы оказались в такой ситуации впервые".

"В максимально короткие сроки мы проделали огромную работу: перепрофилировали отделения, заново строили работу врачей, чтобы была возможность не допустить распространения вируса. Быстро организовали контактные группы, наладили работу бригад по выявлению пациентов с коронавирусом, - отметил главный врач Быховской ЦРБ Анатолий Каримов. - Важно, что в эту работу включились все: местная власть, руководство области и другие медучреждения. Достаточно быстро в нашей больнице была сделана кислородная станция в инфекционном отделении - это позволило не пересекаться пациентам с разными диагнозами в реанимации. И сегодняшние награды наших медработников говорят о том, что совместными усилиями мы добились победы и работа наших врачей не осталась незамеченной".

Анатолий Каримов

Быховская центральная районная больница обслуживает около 30 тыс. жителей района, районная поликлиника - около 14 тыс.-0-

Фото Олега Фойницкого