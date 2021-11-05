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05 ноября 2021, 18:07

Благодаря новым инвестпроектам в Могилевской области появится около 600 рабочих мест

Фото из архива
Фото из архива

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На инвестфоруме "Мельница успеха", который прошел сегодня в Могилеве, было подписано 19 протоколов о намерениях и сотрудничестве, соглашений на общую сумму порядка Br600 млн. Благодаря новым инвестпроектам в Могилевской области появится около 600 новых рабочих мест, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень рады, что в этом году смогли провести наш инвестиционный форум. В прошлом году из-за пандемии он не состоялся. За это время у нас накопилось много новых идей и проектов. Еще один важный момент форума - возможность всем вместе обсудить ситуацию в экономике Могилевской области, наметить новые инвестиционные проекты, - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар. - Еще одна важная задача, которую мы ставили перед собой, - показать развитие государственного сектора экономики. Наши крупные промышленные предприятия продолжают модернизацию своих производств, развиваются. А самое главное - у них есть наработки, которые они намерены реализовать".

Одним из подписанных документов во время инвестфорума стало рамочное соглашение о дальнейшей модернизации производств на "Могилевхимволокне".

"Сегодня мы подписали с губернатором области соглашение по поводу двух наших проектов по модернизации. Одно из них касается производства технических нитей. На постсоветском пространстве их производят только два предприятия - одно в Могилеве на 16 тыс. т нитей в год. Это, конечно, "Могилевхимволокно". Эти нити имеют широкий спектр применения: баннерные ткани, шланги высокого давления, современное кровельное покрытие, - рассказал генеральный директор "Могилевхимволокна" Петр Рудник. - Второй проект касается спанлейса. В первую очередь, это импортозамещение. У нас в Могилеве работает компания с турецким капиталом "БелЭмса". В своем производстве она используют спанлейс, который производят из нитей "Могилевхимволокна", но в Ростовской области. Потом это сырье едет обратно в Могилев. У нас уже есть договоренности с "БелЭмсой". Это улучшит логистику: сырье будет ехать из одного конца Могилева в другой".

По словам Петра Рудника, инвестфорум "Мельница успеха" помогает не только начинать новые проекты, но и контролировать их выполнение. "Участие в инвестфоруме помогает контролировать, как реализуются предыдущие договоренности, подстегивает участников к дальнейшей работе", - отметил генеральный директор "Могилевхимволокна".-0-

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