Благодаря профсоюзам работникам Гродненской области возвратили более Br860 тыс.

8 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По требованию профсоюзов в 2020 году в Гродненской области работникам возвратили более Br860 тыс. незаконно удержанных или невыплаченных денег. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного объединения профсоюзов.

В профсоюзы области в 2020 году поступило свыше 400 письменных и более 5 тыс. устных обращений.

"Профсоюзы области защищают социально-экономические права и законные интересы трудящихся. Всем гражданам, обратившимся к нам за юридической помощью, мы предоставляем исчерпывающие разъяснения и консультации, помогаем в составлении исковых заявлений. Если мирным путем разрешить ситуацию не получается, мы отстаиваем интересы трудящихся в судах", - отметил председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Борис Козелков. Он подчеркнул, что в 2020 году профсоюзные юристы подготовили более 160 процессуальных документов, 94 из них были направлены в судебные органы, 21 - в комиссии по трудовым спорам.

С помощью профсоюзных юристов удалось предотвратить увольнение работников, которых наниматель понуждал уволиться по соглашению сторон, добиться положенных им выплат. В частности, с участием правового инспектора труда была урегулирована ситуация с мужчиной, уволенным с одного из предприятий в Гродно без уважительных причин. Ему помогли подготовить иск в суд о восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула. В итоге работника восстановили в прежней должности, а с нанимателя в его пользу взыскано более Br4 тыс.

В профсоюзах отметили: тревожной остается ситуация, связанная с ликвидацией и банкротством предприятий. За помощью в профсоюз по вопросу задолженности по заработной плате и другим выплатам обратились 12 работников предприятия из Кореличского района. Им помогли составить исковые заявления. Как итог, люди получили выплаты на сумму более Br57 тыс.

При непосредственном участии правовых инспекторов труда в прошлом году восстановлены на работе 10 незаконно уволенных человек. Профсоюзы области исследовали более 730 организаций, выявлено более 2,3 тыс. недостатков и нарушений. Практически все из них были устранены в положенные сроки.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой особого контроля требовала ситуация с неполной занятостью. В том числе речь о необоснованном переводе работников в режим неполного рабочего времени. Отмечается, что количество обращений по этой тематике возросло. Также наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с применением контрактной формы найма, предоставлением трудовых и социальных отпусков, привлечением к дисциплинарной ответственности, окончательным расчетом при увольнении и выдачей трудовой книжки и зарплаты.-0-