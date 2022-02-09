Благодаря видеокамерам в Гомельской области раскрыли 515 преступлений в 2021 году

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в 2021 году удалось раскрыть 515 преступлений с помощью камер видеонаблюдения. Такую цифру озвучили сегодня на пресс-конференции начальника УВД Гомельского облисполкома Александра Шастайло, передает корреспондент БЕЛТА.
В январе этого года системы видеонаблюдения уже помогли раскрыть 48 преступлений.
Как было отмечено, под прицелы видеокамер попадают не только кражи, грабежи, другие преступления, но и административные правонарушения со стороны водителей.
Так, в Гомеле под пристальным контролем городской системы видеонаблюдения ул. Советская. "И практически каждый день мы выявляем более 30 административных правонарушений", - подчеркнул начальник УВД. Чаще всего автолюбители проезжают на запрещающий сигнал светофора, не пропускают пешеходов. За эти и другие нарушения водителей привлекают к административной ответственности.
Александр Шастайло обратил внимание, что в минувшем году в общественных местах зарегистрировано свыше 3,5 тыс. преступлений. Несмотря на некоторое сокращение в целом по области, рост зафиксирован в Гомеле, Добрушском, Ветковском, Чечерском, Наровлянском, Лоевском районах.
Практически в два раза снизилась преступность на объектах железнодорожного транспорта. В пассажирских поездах всех категорий зарегистрировано 16 преступлений. С 26 до 14 сократилось число правонарушений, которые создавали угрозу безопасному движению поездов.-0-