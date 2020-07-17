Благодарность Президента вручена коллективу СПК "Свислочь" из Гродненского района

17 июля, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Александр Субботин сегодня во время рабочей поездки посетил несколько сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Гродненского района, ознакомился с особенностями их работы, встретился с коллективами. В СПК "Свислочь" поводом для встречи стало приятное событие: вице-премьер передал коллективу хозяйства Благодарность Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из лидеров сельскохозяйственной отрасли не только района, но и всей области, был поощрен за значительный вклад в развитие сельского хозяйства, достижение высоких производственных показателей.

"Хозяйство, пусть и небольшое, но на протяжении многих лет добивается значимых результатов. Это пример для всей страны, - подчеркнул Александр Субботин. - Заслуженная награда еще и подчеркивает, что такой нужный труд не остался незамеченным".

СПК "Свислочь" - один из лидеров в регионе в растениеводстве и производстве молока. В прошлом году, например, здесь достигли показателя около 11 т молока с одной коровы.

После встречи с коллективом Александр Субботин ответил и на личные вопросы. "Важно говорить не только с руководителями, но и работниками предприятий. Узнать, чем они живут, какие проблемы их волнуют, чтобы максимально быстро принять решение, изменить ситуацию в нужную сторону", - отметил вице-премьер. Он напомнил о важных задачах, стоящих перед сельскохозяйственной отраслью: обеспечение продовольственной безопасности страны, наращивание и диверсификация экспорта. От того, как сработают аграрии, в целом зависит достаток и благополучие людей.-0-

Фото Леонида Щеглова