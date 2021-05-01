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01 мая 2021, 12:57

Благодатный огонь в сопровождении передвижной звонницы доставят в храмы Гомеля

Фото eparhia.by
Фото eparhia.by

1 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Благодатный огонь в сопровождении передвижной звонницы доставят в храмы Гомеля 2 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую епархию.

Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме будет доставлен ночью во время пасхального богослужения в Петропавловский кафедральный собор Гомеля. Затем Благодатный огонь в сопровождении передвижной звонницы провезут по центральным улицам районов Гомеля. Крестный ход начнется в 11.00 у кафедрального собора. В маршрут включены также деревни Березки, Поколюбичи, город Ветка, агрогородки Еремино и Мичуринская. На пути будет сделано более 20 остановок.

Шествие передвижной звонницы будет продолжаться более 6 часов. За это время она оповестит звоном колоколов гомельчан и гостей города о великом для христиан событии - Воскресении Христа.

Такая традиция существует в Гомеле уже много лет. Передвижная звонница Гомельской епархии - уникальная в своем роде. Она была изготовлена по специальному заказу.-0-

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