Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" пройдет в Могилевской области

6 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Финальные мероприятия благотворительной акции "Чудеса на Рождество" пройдут сегодня в Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном комитете ОО "БРСМ".

"Несколько недель в универмаге "Центральный" в Могилеве проходила областная акция "Чудеса на Рождество". В холле торгового центра была установлена елка, на которой были развешены открытки с новогодними желаниями детей. Каждый желающий мог стать добрым волшебником и исполнить мечту ребенка - для этого нужно было приобрести подарок и положить его в специальную коробку", - рассказали в обкоме.

В 11.00 на базе Чериковского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей пройдет новогодняя развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. "Во время праздника ребята получат подарки, которые были собраны во время благотворительной акции", - отметили в обкоме.

Продолжится акция в Климовичах. Здесь в 13.00 в районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для учащихся организуют сладкий стол и подарят подарки. После этого волонтеры отправятся в Кричевский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, где тоже покажут представление ребятам и вручат новогодние подарки.

Кроме этого, часть собранных игрушек и подарков будет передана многодетной семье Тихоновых из Славгорода.

Благодаря благотворительной акции волонтеры движения "Доброе сердце" помогли исполнить желания более 50 детей. "Во время акции были собраны развивающие игрушки, новогодние подарки, канцелярские и спортивные товары. Все это передается для детей-сирот, многодетных семей, а также детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детским домам семейного типа", - подчеркнули в обкоме ОО "БРСМ".-0-