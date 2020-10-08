Благотворительная акция для пожилых людей пройдет в Могилеве

8 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Благотворительную акцию в помощь пожилым одиноким людям, проживающим на социальных местах в Недашевской участковой больнице, проводит Центральная городская библиотека имени К.Маркса в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

"Мы ежегодно проводим благотворительные акции, чтобы объединить усилия наших неравнодушных читателей в оказании адресной помощи тем, кто в ней нуждается. В этот раз мы комплектуем подарки для тех, кто проживает на социальных местах в Недашевской больнице. Там проживают пожилые одинокие люди, и внимание для них - очень важно", - отметила заведующий отделом обслуживания и информации Центральной городской библиотеки имени К.Маркса Алла Чепкасова.

В качестве подарков можно передать гигиенические средства, книги, носки, платки и другие вещи. В упаковках можно принести сладости, печенье, пряники и другие изделия. Передать подарки можно в библиотеке по адресу улица Первомайская, 30.

Акция продлится до 25 октября.-0-