Благотворительная акция "Мир без слез" Банка ВТБ (Беларусь) прошла в Витебском регионе

Сотрудники Банка ВТБ (Беларусь) с торжественным визитом посетили Сенненскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и организовали развлекательное шоу.

Мероприятие состоялось в рамках благотворительной программы "Мир без слез": банк финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для детских отделений и больниц, специализированных центров и детских домов, а также устраивает представления.

В 2019 году банк оказал помощь Сенненской школе-интернату в размере 10 тысяч рублей. На выделенные средства администрацией учреждения были закуплены постельные принадлежности, обогреватели и мебель.

Ни один визит не обходится без выступления артистов. В праздничной программе приняли участие аниматоры с шоу мыльных пузырей, а также давние партнеры проекта – компания "Химикидс" (серия научных химических опытов для детей).

Благотворительная программа "Мир без слез" создана в 2003 году по инициативе Банка ВТБ (ПАО) с целью поддержки учреждений детского здравоохранения, детей-сирот и детей с особенностями психофизического развития. ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) первым из дочерних банков Группы присоединился к программе: в 2008 году помощь была оказана 2-й городской детской клинической больнице города Минска.

В 2019 году общий объем помощи, направленной на создание и укрепление материально-технической базы, приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, медикаментов, учебных и дидактических пособий, строительных материалов и на хозяйственные нужды, составил 110 000 белорусских рублей.

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