Благотворительная акция "Подари частичку сердца" стартует в Могилеве

1 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция "Подари частичку сердца" стартует сегодня в Центральной городской библиотеке имени К.Маркса в Могилеве, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Благотворительная акция проходит в библиотеке в рамках социального проекта "Дари добро" и будет длиться весь июнь. "В течение месяца все желающие могут приносить в библиотеку подарки для малышей из Могилевского специализированного Дома ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики. Это могут быть различные средства гигиены, влажные салфетки, подгузники, кремы, присыпки, мыло, различные сладости и игрушки", - рассказали организаторы.

Такая акция в библиотеке проводится ежегодно уже около пяти лет. И, как отметили организаторы, могилевчане всегда активно подключаются к помощи детям. "В нашем городе живут очень отзывчивые люди, которые каждый год не оставляют без внимания нашу акцию. Здорово, что приходят не только наши читатели, но и просто жители города с подарками для малышей", - рассказали в библиотеке.

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