Благотворительная акция пройдет в 10 детских домах и интернатах Минской области 22-25 декабря

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция "Единая Минщина - сердце Беларуси" пройдет в 10 детских домах и интернатах столичного региона с 22 по 25 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.
Предновогодняя акция состоится в формате автопробега. В нем примут участие представители Миноблисполкома и райисполкомов, различных организаций и предприятий столичного региона, которые подготовят новогодние подарки для воспитанников детских домов и интернатов. Среди сюрпризов - постельные принадлежности, музыкальный центр, планшеты, ноутбуки, цветной принтер, подарочные сертификаты на Br1 тыс., Br2 тыс. и Br5 тыс., сладости и многое другое.
За четыре дня акции участники посетят 10 заведений, в числе которых специальная школа-интернат в Молодечно, специальная общеобразовательная школа-интернат в Вилейке, вспомогательная школа-интернат в городском поселке Городея и Копыле.-0-