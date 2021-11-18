Благотворительная акция "Рождественская рукавичка" стартует в декабре в Могилеве

18 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городская благотворительная акция "Рождественская рукавичка" стартует в Могилеве в декабре. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный специалист управления по образованию Могилевского горисполкома Лилия Ковалева.

"Ежегодная акция проходит в учреждениях образования города. Объявляется благотворительный сбор: каждый желающий может принести школьные и канцелярские принадлежности, спортивный инвентарь, наборы для творчества, игры, книги, сувениры и другие подарки. Все они будут переданы в канун новогодних и рождественских праздников детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию", - рассказала Лилия Ковалева.

В каждом учреждении выбирают свой формат акции: кто-то устанавливает елку, на которой размещают пожелания детей, кто-то ставит ящик для сбора писем Деду Морозу. "Мы обязательно постараемся сделать так, чтобы заветные желания ребят сбылись, - добавила главный специалист управления по образованию. - К этой акции присоединяются общественные организации, шефы, спонсоры. Например, "Могилевоблтурист" дарит детям бесплатные поездки и экскурсии. Ведь в канун Нового года в чудо хочется верить сильнее обычного. И в наших силах подарить каждому ребенку добрые и положительные эмоции".

Для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, каждый год стараются делать сюрпризы. "Это не просто вручение подарка ребенку. Продуманы разные формы поздравлений: в учреждениях образования устраивают утренники и новогодние вечеринки, к ребятам домой приходят Дед Мороз и Снегурочка. И не передать словами, в каком восторге дети от таких поздравлений", - отметила Лилия Ковалева.

Городская благотворительная акция продлится в Могилеве до конца января 2022 года.-0-