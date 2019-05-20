Благотворительная акция "Тепло наших сердец детям" стартовала в Могилевской области

20 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Благотворительная акция "Тепло наших сердец детям" стартовала сегодня в Могилевской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.
Тематические мероприятия пройдут во всех районах региона. Волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" до 4 июня организуют конкурсы и развлекательные программы со сбором спортивного инвентаря, канцелярских товаров, настольных игр, игрушек, книг, продуктов питания, гигиенических средств и др. Все собранное передадут воспитанникам детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов для детей-сирот, а также детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями и находящимся в реабилитационных центрах, больницах, воспитательных колониях для несовершеннолетних.
Центральное мероприятие пройдет в аптеке №1 Могилева по ул.Первомайская, 59. Здесь с 20 по 30 мая активисты БРСМ предложат посетителям приобрести для Могилевского детского хосписа гигиенические средства, которые планируется передать адресату 31 мая.
Организатором благотворительной акции выступает обком БРСМ.-0-
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