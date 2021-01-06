Благотворительная программа "Рождественская елка - наши дети" пройдет в Минске 11 января

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия XXVII Республиканской благотворительной программы "Рождественская елка - наши дети" состоятся 11 января в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе и Белорусском государственном цирке. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Всего в праздничной программе примут участие более 1,6 тыс. детей, проживающих в 29 районах Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областей, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В собор на встречу с митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом всея Беларуси Вениамином приглашены 200 ребят. В храме состоится художественное представление делегаций, а дети в свою очередь получат благословение владыки.

В Белорусском государственном цирке всех участников программы ждет новогоднее представление "В поисках волшебства". Ребята побывают в творческой мастерской Деда Мороза, вместе с главными героями сказки - Снеговиком и его друзьями - пройдут через незабываемые приключения. Каждый юный участник программы получит сладкий подарок.

С учетом сложной эпидобстановки мероприятия благотворительной программы пройдут с соблюдением антикоронавирусных мер.

Организаторами проекта выступают Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям, БРСМ, Белорусский фонд мира, Белорусский экзархат при поддержке заинтересованных.-0-