Благотворительное новогоднее представление в Белгосцирке соберет 1,5 тыс. юных минчан

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительное новогоднее представление, которое пройдет в Белгосцирке 28 декабря, соберет 1,5 тыс. юных минчан, сообщила сегодня журналистам начальник отдела воспитательной и идеологической работы Комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди приглашенных на представление в цирк - победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в многодетных, опекунских семьях. Праздник пройдет в дни проведения в Беларуси акции "Наши дети", которую Анна Рысевец назвала ключевым событием зимних каникул. До 10 января только в столице запланировано более 450 мероприятий.

Как сообщалось, зимние каникулы у белорусских школьников начались 24 декабря, они продлятся по 7 января включительно. В эти дни школы организуют для детей большое количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечив максимальную доступность спортивных и тренажерных залов, бассейнов. Кроме того, в преддверии II Европейских игр Минобразования рекомендовало организовать для школьников экскурсии на современные стадионы и арены, посещение соревнований. На каникулах дети смогут поближе познакомиться с историей своей страны. Так, 1 января исполняется 100 лет со дня основания БССР. Выставки, экскурсии по знаковым местам Беларуси будут посвящены в том числе этой знаковой дате, а также учитывать тематику Года малой родины.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 10 декабря и продлится по 11 января. Ее главная цель не оставить без внимания ни одного ребенка. Новогодние праздники, представления и утренники проходят во всех регионах Беларуси. Руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений посещают социально значимые объекты и поздравляют детей, дарят им компьютерную технику, игрушки, спортивный инвентарь, сладости. Особое внимание уделяется детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам.-0-