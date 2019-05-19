Благотворительную акцию "Белый цветок" проведут в Витебске

19 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Акция милосердия "Белый цветок" объединит сегодня витебчан и гостей города, сообщили БЕЛТА в Витебской епархии Белорусской православной церкви.

Участие в мероприятии примут храмы и воскресные школы Витебска и его районов, учреждения основного и дополнительного образования города, ремесленники, профессиональные и любительские творческие коллективы. Местом ее проведения станут площадки возле возле Свято-Успенского собора, торгово-развлекательных центров "Марко-Сити", "Грин", "Корона". С 11.00 до 16.00 здесь развернутся благотворительные ярмарки изделий ручной работы, пройдут концерты. Организаторы обещают развлечения, конкурсы, мастер-классы для детей и взрослых.

Средства, собранные во время акции, будут направлены на оплату реабилитационных курсов витебчан - четырехлетнего Андрюшюнаса Романа и 11-летнего Райского Ярослава.

"Ранее проводимое лечение дает результаты, но останавливаться нельзя! Этим детям можно помочь и сделать их жизнь и жизнь их родителей намного легче и счастливее. "Белый цветок" - прекрасная возможность стать частью общего доброго дела и собственным примером научить детей состраданию и неравнодушию", - подчеркивают в епархии.

Акция "Белый цветок" направлена на привлечение внимания общественности к проблемам тяжелобольных детей и их родителей, сбор средств для помощи таким детям, формирование практических навыков благотворительности, предоставление возможности социально активным жителям и гостям города объединиться через совместную творческую деятельность и реализовать накопленный потенциал. Своими корнями она уходит к началу ХХ века. В то время ее целью был сбор средств на борьбу с туберкулезом. Символом акции является белый цветок, который раздается всем желающим за добровольное пожертвование. В Витебске она проходила в 2016-2018 годах.-0-