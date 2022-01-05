Благотворительный "Игрушкопад" пройдет на ледовой арене Гомеля 16 января

5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Гомель" совместно с волонтерами ОАО "Гомсельмаш" "Открытые сердца" предлагает всем болельщикам поучаствовать в традиционной благотворительной акции "Игрушкопад", сообщает БЕЛТА со ссылкой на ХК.

Акция намечена на воскресенье, 16 января, в Гомельском ледовом дворце спорта во время хоккейного матча между "Гомелем" и "Витебском".

Каждый желающий может принести неограниченное количество мягких игрушек. Это могут быть и самые маленькие, и самые большие экземпляры. После финальной сирены по команде судьи-информатора все принесенные игрушки полетят на лед.

"Приходите всей семьей и вместе с друзьями. Поучаствовать в этой акции и стать частью чего-то доброго может любой желающий. Важное условие: бросать мягкие игрушки разрешается только после специального объявления", - уточнили организаторы акции.

Все собранные игрушки хоккейный клуб и волонтеры передадут детям в социальные учреждения Гомеля.-0-