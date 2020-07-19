Благотворительный концерт в поддержку бездомных животных проведут в Могилеве

19 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный концерт под открытым небом в поддержку Могилевского общества защиты животных "Доброе сердце" пройдет в областном центре 26 июля, рассказала корреспонденту БЕЛТА председатель общества Светлана Ермоленкова.

"Подобный концерт будет организован в Могилеве уже третий раз. У гостей нашего праздника будет возможность оказать небольшую помощь бездомным животным и тем, кто находится у волонтеров и на передержках, - рассказала Светлана Ермоленкова. - В этом году наш праздник очень долгожданный. Большие концерты в помещениях из-за эпидемиологической ситуации не проводят. А наше мероприятие будет проходить на свежем воздухе. Это позволит людям безопасно отдохнуть, послушать любимые композиции и познакомиться с наши подопечными".

Помочь бездомным животным можно кормом, лекарствами, игрушками и аксессуарами. Во время концерта будет работать небольшая торговая точка, где каждый желающий сможет приобрести еду для котов и собак.

"Приятно, что наши акции популярны у жителей города. Могилевчане сами выступают с инициативой помочь, а городская власть всегда идет нам навстречу (мероприятие пройдет при поддержке Могилевского горисполкома. - Прим. БЕЛТА). Это значит, что люди видят нашу работу, доверяют нам и не остаются в стороне от проблемы", - добавила Светлана Ермоленкова.-0-