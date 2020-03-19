Благотворительный марафон к 34-й годовщине катастрофы на ЧАЭС проведут в Кормянском районе

19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Благотворительную акцию к 34-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС проведут 24 апреля профсоюзы в Кормянском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном объединении профсоюзов.

Благотворительный марафон предусматривает материальную поддержку населению и организациям социальной сферы Кормянского района как одного из пострадавших от аварии на ЧАЭС.

План предусматривает также разные встречи, проекты, беседы. К мероприятиям подключатся областные отраслевые организации, районные объединения и первички.

В областном объединении подчеркнули, что мероприятия в районах, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, стали доброй традицией. Ежегодно профсоюзы подставляют плечо помощи жителям того или иного района. Социальное направление - одно из приоритетных в их работе.-0-