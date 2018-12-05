Благотворительный марафон проведут 6 декабря в Полоцке

5 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Центре культуры "Полоцк" 6 декабря пройдет благотворительный марафон "Все краски жизни для тебя", идейным вдохновителем которого выступает БРСМ, сообщили БЕЛТА в областном комитете молодежной организации.

Во время творческого благотворительного вечера с участием белорусских артистов будут собраны средства, которые пойдут на лечение двух мальчиков из Полоцка. Подарить шанс на здоровое будущее Богдану и Максиму помогут постоянные волонтеры движения БРСМ "Доброе Сердце".

Семилетнему Богдану Шелепневу в шестимесячном возрасте удалили оба хрусталика. С тех пор он носит очки, но они дают остроту зрения всего 8% из 100. Чтобы улучшить ситуацию и Богдан смог пойти в обычную школу, ему необходимо сделать операцию в израильской клинике.

А для 17-летнего полочанина Максима Кравченко стала трагической одна из футбольных игр. В мае 2018 года подросток перенес состояние клинической смерти, ему поставлен диагноз "Постгипоксическая энцефалопатия". Парню предстоит бесплатная операция на сердце, но реабилитационные процедуры бабушка, которая сейчас воспитывает внука после гибели его матери, осилить не по плечу.

Перед стартом творческой программы будут работать благотворительная ярмарка, фотозона. В этот вечер каждый сможет написать свои пожелания для мальчиков на открытке в виде сердца.

Организаторами марафона в Полоцке выступили БРСМ, главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, Полоцкий райисполком, местное объединение профсоюзов.-0-