Благотворительный марафон с участием звезд белорусского спорта стартует в Минске

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный марафон в помощь детям с аутизмом "24 Разам" с участием звезд белорусского спорта стартует сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы марафона.

Старт забегу будет дан сегодня в 18.00 на стадионе Республиканского центра олимпийского резерва по легкой атлетике, а заплыву - 17 августа в 12.00 в плавательном бассейне СОК "Трактор". Трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя, которая 7 августа объявила об уходе из большого спорта, планирует принять участие в заплыве.

Финиш марафона состоится 17 августа в 18.00. Лидерами марафона станут звезды белорусского спорта, команды по игровым видам спорта, представители спортивных федераций, СМИ и знаковые белорусские бренды. Для участия в 24-часовом забеге или 6-часовом заплыве нужно будет зарегистрироваться на сайте проекта -VOKA24.by, получить чип и пробежать в помощь детям как индивидуально, так и в составе одной из "звездных" команд.

О своем участии уже заявили известные спортсмены Александра Герасименя, Надежда Скардино, Екатерина Вандарьева, Ольга Хижинкова, Дарья Домрачева, Анастасия Веремеенко, Марина Арзамасова, Александра Саснович, Марина Слуцкая, Дмитрий Асанов, Виталий Родионов и многие другие, а также представители гандбольного СКА, футбольного БАТЭ, хоккейного "Динамо" и других ведущих клубов страны.

Кроме того, желающие смогут поучаствовать в проекте из любой точки мира. Для этого нужно пробежать или проплыть определенное количество часов или минут и выложить скриншот приложения, считающего время, с хештегом #VOKA24 на своей странице в социальных сетях.

По итогам проекта "24 Разам" благотворительная помощь от VOKA на сумму Br50 тыс. будет оказана международной благотворительной общественной организации "Дети. Аутизм. Родители" и проекту "Спорт-инклюзия", который курирует Александра Герасименя.-0-