Благотворительный марафон "Согреем детские сердца" стартует в Могилевской области

13 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Могилевской области стартует благотворительный телемарафон "Согреем детские сердца". Об этом БЕЛТА рассказали в телерадиокомпании "Могилев".

"Благотворительный телемарафон "Согреем детские сердца" стартует сегодня на телеканале "Беларусь 4. Могилев" и на "Радио Могилев". Марафон направлен на помощь нуждающимся детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, находящимся под опекой, детям-инвалидам, больным детям. Он призван оказать материальную помощь и привлечь внимание к проблемам таких детей, а также подарить радость новогоднего праздника тем, кто лишен его в обычной жизни", - отметили в дирекции областного телевидения.

Начнется телемарафон в 14.00 и продлится шесть с половиной часов. За это время в студии областного телевидения побывают более 50 человек - творческие люди, представители предприятий, организаций и малого бизнеса Могилева и области и просто неравнодушные люди.-0-