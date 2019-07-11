Благотворительный рок-фестиваль пройдет 20 июля в Могилеве

11 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Рок-фестиваль "Эдем" пройдет 20 июля с 9.00 до 23.00 на аэродроме Могилевского аэроклуба ДОСААФ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Культурное событие обещает принести огромный заряд энергии и положительных эмоций. С самого утра желающие смогут полетать на самолете и прыгнуть с парашютом, а уже после полудня на большой сцене со светодиодными экранами, профессиональным светом и звуком начнут выступать известные музыкальные рок-группы из России и Беларуси.

Хедлайнером фестиваля станет группа "Ногу Свело!". Вместе с ними на сцену поднимутся BezBileta, Akute, "Маша и Медведи", "Маркшейдер Кунст", "Крылья", "Кроу", "Конец фильма" и другие. На протяжении всего фестивального дня будет работать фуд-корт. Для удобного подъезда к месту проведения мероприятия увеличат интенсивность движения общественного транспорта (автобус №4 и маршрутное такси № 8 и 43), а рядом с аэродромом расположится большая автомобильная парковка.

Во время фестиваля среди посетителей будет разыграно много призов. Тот, кому повезет больше всех, уедет домой на новеньком автомобиле.

Собранные во время проведения музыкального мероприятия средства организаторы направят на расчетный счет Могилевского специализированного Дома ребенка. Деньги пойдут на улучшение медицинской и материально-технической базы учреждения.-0-