Благотворительный забег проведут в Пуховичском районе

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный забег состоится 11 мая в поселке Дружном Пуховичского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Цель мероприятия - популяризация легкой атлетики среди населения, привлечение внимания молодого поколения к активным занятиям физической культурой и спортом.

Принять участие в соревнованиях предлагают всем желающим. Зарегистрироваться можно на сайте организатора или непосредственно перед мероприятием в 15.00. Чтобы получить стартовый номер, достаточно предъявить паспорт и медицинскую справку или написать расписку об ответственности за свое здоровье.

Забег начнется в 17.00 в поселке на площади у Дома культуры. Ожидается, что участниками станут около 500 человек, преимущественно это будут жители района. Им предстоит преодолеть две дистанции: 3 км и 5 км. За каждого финишировавшего будет перечислено соответственно Br3 и Br5. Собранные средства отправятся на благоустройство и нужды учреждений образования Пуховичского района.

Участие бесплатное. Всех, кто пробежал дистанцию, наградят медалью.

Один из организаторов - ЗАО "Август-Бел".-0-