Благотворительный заплыв через Минское море пройдет 11 июля

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный заплыв через Минское море для подготовленных пловцов, любителей и спортсменов пройдет 11 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

Основной заплыв для подготовленных спортсменов на 5000 м стартует в 15.00. Лимит времени для преодоления дистанции составит три часа. Также запланированы корпоративный заплыв и семейная эстафета.

Отмечается, что к соревнованиям будут допущены участники в возрасте от 18 лет.-0-