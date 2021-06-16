Благоустройство дорог и жилья, электрификация - Соловей провел прием граждан в Петрикове

16 июня, Петриков /Корр. БЕЛТА/. Вопросы благоустройства жилфонда и дорожной инфраструктуры преобладали на приеме граждан и прямой линии председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья в Петриковском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Мария Брель из Речицкого района как председатель садоводческого товарищества "Лужок в Ребусе" просила содействия в установлении земельных границ. Эту территорию выделили под дачи в 1995 году. Со временем было перераспределение земель: часть передана под нужды сельского хозяйства, часть участков остались пустовать. Также женщину волновал вопрос подведения внешней линии электроснабжения к дачному поселку в пригороде Речицы. "Ведь наши 50-60 домиков остаются без энергии. По улицам и домам мы за свои средства проложим линии. Эта проблема нас волнует уже 25 лет. И земли у нас чудесные, хоть рядом нет водоемов. Помогите", - просила обратившаяся.

Геннадий Соловей запросил консультацию в энергетическом ведомстве. Он также подчеркнул, что по озвученным вопросам будет тщательно изучена правовая база, в соответствии с законодательством определят варианты решения.

Андрея Владимировича из Житковичей привела на прием дорожная тема. Он сетовал на покрытие улицы Свободы райцентра. Периодическое грейдирование не снимает проблему. "Мы вас услышали. Поручение председателю райисполкома - запланировать благоустройство дороги за счет бюджета на 2022 год", - сказал губернатор. Обозначен также срок исполнения.

Трудовой спор стал причиной волнения Василия Федоровича из деревни Челющевичи. По словам мужчины, его незаконно уволили из сельскохозяйственного предприятия за прогулы в то время, когда он был на лечении и больнице. Дано поручение управлению юстиции изучить нюансы дела. Поднял сельчанин и ряд проблемных вопросов в агросекторе.

Житель Петрикова Алексей Кравец просил установить электроподъемник в жилом доме на улице Дружбы для своей жены - инвалида-колясочника. Вместе супруги воспитывают ребенка. Но настоящим препятствием для них стали семь ступеней в подъезде. "Слава Богу, нам выделили арендное жилье на первом этаже. Но возникают сложности с выходом на улицу. Раньше сносил жену на руках, теперь по состоянию здоровья не могу. Также коляска не проходит в дверной проем в санузел", - рассказал мужчина. С проемом сложностей не возникнет, а варианты решения вопроса с подъемником будут проработаны на местном и областном уровне, заверил губернатор.

Гомельчанин Павел Жданович предложил продолжить традицию создания муралов в честь известных полководцев. Так, в Гомеле на фасадах высоток созданы масштабные портреты Емельяна Барыкина и Константина Рокоссовского. Есть, по мнению обратившегося, еще одна достойная личность. В 1941 году Леонид Петровский командовал 63-м стрелковым корпусом. Под руководством генерал-лейтенанта в июле 1941 года успешно проведена контратака на реке Днепр, в результате которой были освобождены два райцентра - Жлобин и Рогачев. Некоторое время удерживали занятые позиции. "Это была важная с точки зрения военной стратегии операция, одна из героических страниц нашей истории. Поддержите, пожалуйста, традицию создания арт-объектов", - сказал он. Тема получит продолжение.

Во время прямой линии звучали также благодарности в адрес областной власти. В частности, за продление автобусного маршрута.

Как рассказали в Петриковском райисполкоме, вопросы благоустройства территорий, ремонта жилфонда и дорог остаются в числе самых многочисленных обращений граждан.-0-