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06 ноября 2021, 12:45

Благоустройство дворов, транспортное сообщение, водоснабжение: Соловей провел прямую линию

Геннадий Соловей. Фото из архива
Геннадий Соловей. Фото из архива
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6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 30 звонков поступило сегодня на прямую телефонную линию, которую провел председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Вопросы, с которыми обратились жители региона, касались благоустройства дворовых территорий, графика движения и маршрутов общественного транспорта, водоснабжения и других тем, передает корреспондент БЕЛТА.

Сразу три вопроса озвучила гомельчанка, которая живет в доме по ул. Народного Ополчения. "Во дворе строят 11-этажную "свечку". Процесс близится к завершению, идет обустройство территории новостройки, но три двора рядом, которые оказались в зоне строительства, взрыты, перерыты. Была асфальтированная дорожка, однако, когда вели коммуникации, ее уменьшили наполовину. Обратите внимание на это", - просила женщина.

Вторая тема - график движения общественного транспорта по ул. Народного Ополчения и ул. Маневича. По словам гомельчанки, днем здесь автобус ходит с интервалом 30-40 минут. До оживленной ул. Ефремова с троллейбусной линией от крайних домов, в которых живут в основном пенсионеры, - две остановки. Это очень неудобно, добавила женщина.

"И еще один вопрос. Во дворе у нас школа и детский сад. Многие родители везут детей на машинах. Утром и вечером транспорт паркуется, разворачивается на зеленой зоне. Она вся в рытвинах, практически уничтожена. Мы делали заборчики - не помогло", - посетовала жительница областного центра. По каждому пункту губернатор дал конкретные поручения службам.

За облик и безопасность дворовой территории переживают и жильцы дома по ул. Свиридова. "Пять лет мы боремся, чтобы был закрыт транзитный проезд по двору. Летом сделали тупиковый проезд, а через три недели снова вернули сквозной. На территории детская площадка, на ней играют малыши, сердце болит за их безопасность", - описал ситуацию дозвонившийся на прямую линию гомельчанин. Геннадий Соловей ответил, что в проблеме разберутся и примут решение.

Два звонка поступило из жлобинского Рабочего поселка - территории индивидуальной застройки. "Когда мы брали участки, нам обещали, что будет ходить автобус. Его дали, с 4 рейсами в день. Дети ездили на нем в школу, взрослые - на работу. Затем маршрут закрыли. До остановки с другой стороны, где ходит транспорт, идти минут 40 - по бездорожью и темноте", - поделились своей проблемой жлобинчане. Геннадий Соловей поставил задачу председателю райисполкома совместно с "Жлобинавтотрансом" посмотреть различные варианты, в том числе и возможность увязать два маршрута.

По нескольким адресам по итогам прямой линии выезжают коммунальные службы и другие ответственные. Так, в квартире по ул. Междугородней Гомеля течет канализационная труба. Недостатки и брак выявили после капремонта дома по ул. Ильича. В Тереничах Гомельского района в домах по нескольким улицам из крана идет рыжая вода, хотя есть станция обезжелезивания. В Васильевке Добрушского района течет колонка. "К ней не подойти - лужа вокруг, а скоро начнутся морозы, и это все замерзнет", - поделился тревогами дозвонившийся сельчанин.

В доме по ул. Кожара после замены стояков при капремонте пошли тараканы. Своими силами жильцы справиться с насекомыми не могут. Разбираться в ситуации будут санстанция и районная администрация.

Также жители региона задавали вопросы, касающиеся трудоустройства, здравоохранения, торгового обслуживания и других тем. Обращения взяты на контроль.-0-

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