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25 июля 2020, 16:57

Благоустройство городов районного подчинения должно быть в поле зрения местных властей - Шерстнев

Фото из архива
Фото из архива
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Мингорисполком и облисполкомы провели сегодня прямые телефонные линии

25 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы благоустройства городов районного подчинения местные власти должны постоянно держать в поле зрения. Об этом напомнил сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема благоустройства малых населенных пунктов была поднята жительницей города Барань Оршанского района. Она обратилась к руководителю области от имени всех местных молодых мам. По ее словам, значительные по площади участки городской территории не обкашиваются и заросли кустарниками, причем так, что местами страшно ходить. Кроме того, почти полностью отсутствует детская инфраструктура, а имеющиеся площадки не приспособлены для прогулок с детьми. "Две песочницы, одна карусель, две горки да 4-5 скамеек - это, пожалуй, все, нет даже простой детской площадки", - поделилась молодая женщина.

Справедливость поднятой проблемы признал и первый заместитель председателя Оршанского райисполкома Сергей Пац. "Действительно, мы сконцентрировали усилия на райцентре, Болбасово, Копыси, но упустили Барань", - сказал он.

Николай Шерстнев поручил в ближайшее время сформировать рабочую программу по благоустройству города, предусмотрев мероприятия по наведению порядка в общественных зонах и жилом секторе.

"Беру этот вопрос под личный контроль, в ближайшее время побываю в Барани и на месте оценю ситуацию", - заявил председатель облисполкома. По его словам, в Витебской области немного городов районного подчинения. При этом местные власти, сосредоточив усилия на ключевых объектах, порой забывают о наведении там элементарного порядка. "А кто будет заниматься обустройством площадок для детей, ремонтом скамеек, обрезкой растений? Именно местная власть должна организовать эту работу, в том числе во взаимодействии с предприятиями, чьи работники пользуются инфраструктурой", - отметил Николай Шерстнев.

Вопросы благоустройства городских территорий и дорожного покрытия преобладали во время общения главы области с гражданами. Всего на прямую линию поступило 27 обращений, почти 60% из них так или иначе касались темы наведения порядка. Чаще всего звонили жители Витебска (около 67%), а также Полоцка и Орши. Например, жильцы домов по ул.Локомотивная областного центра просили губернатора посодействовать в восстановлении зеленой зоны на придворовой территории. Во время возведения путепровода "Полоцкий" по ней прошла временная дорога, а после завершения стройки никто не спешит наводить порядок.

Еще ряд звонков касался вопросов благоустройства дорожного покрытия в частном секторе областного центра. Николай Шерстнев поручил руководству Витебского горисполкома при планировании работ по совершенствованию дорожной сети выделять ресурсы на мероприятия по поддержанию в надлежащем состоянии дорог и тротуаров в удаленных районах жилой застройки.

По словам начальника отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Витебского облисполкома Илоны Шульги, во время предыдущей телефонной линии председателя облисполкома в марте было дано 24 поручения, из которых почти 88% выполнено. Всего за шесть месяцев текущего года на прямые телефонные линии, организованные облисполкомом, поступило 325 обращений, что примерно на 10% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Как отметила Илона Шульга, в текущем году жители региона предпочитают дистанционное общение, на что указывает сокращение обращений на личных приемах в облисполкоме. Тематика вопросов остается традиционной - это ЖКХ, здравоохранение, дорожная инфраструктура, социальное обслуживание, землепользование, труд и занятость.-0-

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благоустройство Витебская область обращения граждан прямая линия Шерстнев
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