Благоустройство и открытие соцобъектов - о чем шла речь на приеме граждан у Шулейко в Петрикове

12 марта, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел прием граждан и прямую телефонную линию в Петриковском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Дозвонившиеся озвучивали личные проблемы, действовали и в интересах односельчан. К примеру, Василий Федорович из Петриковского района просил рассмотреть вопрос открытия в деревне бани. Юрий Шулейко поручил проработать тему и найти варианты для обустройства такого объекта в населенном пункте.

Волновали жителей района аварийные тополя в некоторых деревнях. Обратившихся заверили, что местные власти знают о проблеме и занимаются ею. "В районе планомерно удаляют аварийные деревья, жизнеспособным формируют крону", - прокомментировали в исполкоме.

Для учителя иностранного языка из Петрикова актуален вопрос трудоустройства. Специалист с 10-летним стажем просил посодействовать в поиске вакансии по его квалификации. Его ситуацией уже занимаются ответственные лица.

Жительница райцентра обозначила на приеме тему, требующую дополнительного внимания правоохранителей. Женщина указала на фальсификацию ее подписи в документах по распределению средств по месту работы. Представители районного ОВД и прокуратуры углубленно рассмотрят обстоятельства дела.

Присутствовавшие на приеме ответственные специалисты дали расширенное разъяснение по каждому обращению. Поручено дополнительно изучить и проанализировать ситуации заявителей. "Чтобы не было прецедентов, решение по всем вопросам должно быть объективным и взвешенным. Изначально не принимаю ничью сторону, пока не будет детально изучена ситуация, - подчеркнул Юрий Шулейко. - Сегодня были подняты не горячие вопросы, и в то же время назвать их незначительными нельзя. Все идет от жизни. Людям важно быть услышанными, они хотят, чтобы им помогли".

На прямую линию поступило семь звонков от жителей областного центра и других районов. По мнению председателя райисполкома Александра Навныко, львиная доля вопросов по водоснабжению и водоотведению, канализации, дорожному хозяйству была снята благодаря комплексному благоустройству района в 2019 году. В Год малой родины райцентр пережил второе рождение. Внимание было уделено жилью, зданиям социального, культурного, административного и медицинского назначения, инженерным коммуникациям. "Людям всегда хочется лучшего, поэтому появляются новые обращения. Точечные моменты решаем в оперативном порядке", - подчеркнул он.

В районе живут более 26,4 тыс. человек. Многое делается для развития производства промышленной и сельхозпродукции. Строительство горно-обогатительного комбината значительно повышает производственный потенциал района. Немаловажен и демографический аспект. Новое производство обусловило приток трудовых ресурсов. Район развивается, создаются новые семьи. Закономерно встал вопрос об открытии родильного отделения в центральной райбольнице. На его обустройство ОАО "Беларуськалий" выделило более Br9 млн. Как заверил Юрий Шулейко, роддом в Петрикове будет открыт в 2020 году.-0-