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26 июня 2021, 12:12

Благоустройство и вопросы ЖКХ - Заяц провел прямую линию с жителями Могилевской области

Леонид Заяц. Фото из архива
Леонид Заяц. Фото из архива
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Мингорисполком и облисполкомы проведут 26 июня прямые телефонные линии

26 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Вопросы ЖКХ, благоустройства и обучения преобладали сегодня на прямой телефонной линии председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца с жителями области. Звонки поступили из Бобруйского, Могилевского, Белыничского, Быховского и других районов, Могилева и Бобруйска, передает корреспондент БЕЛТА.

Одной из обратившихся стала жительница Бобруйского района. Женщина уже много лет пытается решить проблему с проведением электричества к своей квартире для подключения отопления. Она обращалась с этим вопросом в Бобруйский райисполком, горисполком и другие ответственные службы. Как отметили специалисты, для подключения новой сети электроэнергии в квартире необходимо поменять проводку, потому что старая не годится. Кроме того, необходимо проводить новою линию к дому, а это дорогостоящее мероприятие.

Как отметил Леонид Заяц, этот вопрос требует тщательной проработки. "Если можно найти решение, мы сделаем это сейчас. Если моментально вопрос не решить - детально проработаем и в ближайшее время дадим ответ, - подчеркнул губернатор. - Для нас важно, чтобы люди жили в комфорте. Подключим "Могилевэнерго", другие структуры и постараемся в ближайшее время помочь".

Жительница деревни Новое Пашково обратилась на прямую линию по поводу водоснабжения населенного пункта. В деревне проживает около 1,7 тыс. человек. Многие подключены к центральному водоснабжению, и у них возникли проблемы с водой - слабый напор, в течение дня ее вообще может не быть. Женщина подчеркнула, что обращалась с этим вопросом во все структуры, однако никто не помог. Как отметил представитель "Могилевоблводоканала", проблема заключается в том, что в определенное время люди начинают поливать огороды и напора на всех не хватает. Когда проходит этот час пик, водоснабжение восстанавливается. В Могилевском райисполкоме подчеркнули, что составляли даже графики для отдельных улиц, однако люди не соблюдают эти рекомендации. Леонид Заяц пообещал, что вопрос еще раз изучат и постараются найти решение.

Женщина из Белыничского района рассказала, что ее дочь столкнулась с проблемой после учебы в одном из колледжей Могилева. "После окончания учреждения образования дочь получила распределение в Могилеве, однако мы своими силами нашли другое место - в частном предприятии областного центра. В ее учреждение была направлена именная заявка. Однако во время перераспределения ее направили совсем в другое место. Никто ничего не объяснил. Нас такое решение не устроило, мы написали заявление о возврате компенсации за обучение. Оно до сих пор не рассмотрено, а ребенку уже 1 июля необходимо выходить на работу", - рассказала женщина.

Леонид Заяц поручил разобраться с этой ситуацией. "Не должно быть у директора учреждения образования такого подхода. Что это за работа такая, что после него приходится что-то доделывать и переделывать! В понедельник мы разберемся с этим вопросом и сообщим вам", - отметил губернатор.

Из Могилевского района поступило несколько звонков, касающихся состояния дорожного покрытия в их населенных пунктах. Люди недовольны его качеством, в некоторых местах в плохую погоду нельзя пройти, особенно весной. Губернатор ответил, что состояние дорог изучат компетентные службы и все приведут в порядок, где будет возможность. "Асфальтированную дорогу мы, конечно, прямо сейчас положить не сможем, но то, что есть, обязательно поправим", - подытожил Леонид Заяц.-0-

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Заяц Могилевская область прямая линия
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