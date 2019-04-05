Благоустройство мест раскопок в Минске завершат до 1 мая

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Места проведения земляных работ в Минске планируется благоустроить до 1 мая, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания территорий столицы начальник технического управления Мингорисполкома Андрей Сущинский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрея Сущинского, уже обустроено около 50% площадок. Проводятся контрольные мероприятия, мониторинг территорий. В марте-апреле за непринятие мер по наведению порядка составлено 39 протоколов. Должностные лица привлечены к административной ответственности.

"Работы по благоустройству находятся в активной фазе, до 1 мая они должны завершиться. На контроле находятся и вопросы устранения дефектов, провалов грунта в местах раскопок", - отметил руководитель технического управления.

Городские службы уделяют также большое внимание уборке мусора вдоль улично-дорожной сети, в том числе МКАД, железной дороги, на зеленых зонах, в лесных массивах. В ближайшее время усилят контроль за тем, как вывозятся отходы на полигоны. Встречаются факты, когда из спецмашин ветром мусор разносится по придорожной полосе.-0-