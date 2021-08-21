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21 августа 2021, 12:17

Благоустройство Минска стало основной темой во время прямой линии с Кухаревым

Владимир Кухарев. Фото из архива
Владимир Кухарев. Фото из архива
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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев провел сегодня прямую телефонную линию в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Минчанин обратился с вопросом о посадке новых и сохранении старых деревьев по улице Комсомольской. "Деревья без причины там срезать не будут. На месте будут разбираться специалисты, которые знают, как высаживать растения в городских условиях, проведут санитарную обрезку сухих веток, распространяющих инфекцию", - отметил Владимир Кухарев. По осени при благоприятных условиях он предложил с участием местных жителей высадить вязы или ясени.

Горожанка спросила о сроках сдачи нового многоквартирного дома №16 по столичной улице Академика Купревича. По ее словам, не до конца ясна и  ситуация с установкой детской площадки, есть нюансы в строительном процессе. "Поскольку дом жилой, специалисты независимых специализированных организаций дадут оценку, будет оформлено заключение экспертизы, и тогда здание будет сдано. В ближайшее время этот вопрос решится", - сказал председатель Мингорисполкома. Вопрос будет детально изучен, жильцам пообещали дать разъяснения.

Неравнодушная горожанка посетовала на несанкционированную торговлю в переходе на станции метро "Каменная Горка". "Нелегальные торговцы там выставляют столы и ящики, продают, и в результате невозможно пройти между этими рядами", - рассказала женщина. Вопрос взят на контроль.

Минчанка спросила о перспективах благоустройства Киевского сквера. Владимир Кухарев подчеркнул, что до 1 сентября там необходимо доделать дорожку, по которой ходят дети в школу. В следующем году также нужно отремонтировать фонтан. Помимо этого, женщина рассказала, что рядом со средней школой №35 Минска имени Героя Советского Союза Д.Азизова свободный участок превратился в место выгула собак. Поступило предложение сделать там спортивную площадку - власти поддержали идею.

Дом №24 по улице Народной эксплуатируется уже почти 60 лет. Его жительница пожаловась, что в здании с 1993 года не делали капитальный ремонт: где-то осыпается краска и штукатурка, прорывает трубы. Как доложили Владимиру Кухареву, проектная документация уже готова, в следующем году в здании будет проведена комплексная работа. Всех жильцов соберут, обсудят с ними технологический процесс. Кроме того, председатель Мингорисполкома поручил районным службам оперативно устранить протечку воды. Женщина сердечно поблагодарила представителей власти за готовность решать проблемы, волнующие граждан.-0-
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Кухарев Минск обращения граждан прямая линия
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