Благоустройство нового микрорайона Бреста планируют объявить областной молодежной стройкой

11 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Благоустройство территории строящегося в Бресте Юго-Западного микрорайона №5 планируется объявить в 2020 году областной молодежной стройкой, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Брестского областного комитета БРСМ Максим Харитоник.

Новый жилой микрорайон примечателен не только тем, что это самая высокая точка в Бресте. Там формируется новый общественный центр города: кроме парка Тысячелетия построено пожарное депо, возводится медицинский комплекс, зарезервировано место под возможную администрацию Заречного района, где сейчас проживают почти треть жителей областного центра. В ЮЗМР-5 реализуют новые элементы благоустройства жилья - с современными велопарковками, дворами без машин, проработанным цветовым решением домов с изображением знаковых объектов.

"Благоустройство территории возводимого микрорайона является социально значимым объектом строительства. Сейчас мы готовим на утверждение в облисполком необходимые документы для объявления объекта областной молодежной стройкой. С июня по август там планируется задействовать около 100 человек в составе пяти-шести студенческих отрядов. Ребята будут участвовать в озеленении дворов, обустройстве придомовых и детских площадок, трудиться на других объектах инфраструктуры", - рассказал Максим Харитоник.

При областном и районных штабах студотрядов БРСМ работают горячие линии по трудоустройству молодежи, куда можно обратиться по телефону или подать заявку онлайн. На сегодня желание поработать в третьем трудовом семестре изъявили 3650 студентов и учащихся. Предложить сезонную работу молодым людям готовы 130 организаций и предприятий, с которыми уже подписаны договоры. Сейчас прорабатываются дополнительные варианты.

По направлениям деятельности основную массу традиционно составят строительные, сельскохозяйственные и сервисные отряды. Популярны у молодежи также педагогические и экологические отряды. Значительная часть молодых людей отработает в производственных отрядах. Их уже ждут на Горынском агрокомбинате, пинских мясокомбинате и фабрике художественных изделий, Пружанском консервном заводе. Студенты Барановичского государственного университета станут участниками республиканского производственного трудового проекта на базе ЗАО "Атлант" в Минске.-0-